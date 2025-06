Volley Club Manfredonia: tutto il Paladante per continuare a sognare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VOLLE CLUB MANFREDONIA … TUTTO IL PALADANTE PER CONTINUARE A SOGNARE!

Manfredonia, preparati! Dopo la buona prestazione in gara 1 che, purtroppo ha visto i nostri ragazzi perdere per 3 a 1 in una partita combatuttissima, la nostra Serie D Maschile ha bisogno di tutto il supporto possibile per vincere gara 2 e portare la serie a gara 3!

L’appuntamento è di quelli da segnare in rosso sul calendario: MERCOLEDì 4 giungo ore 20 al Palazzetto dello Sport di Via Dante Alighieri.

La tensione è palpabile, l’adrenalina è già alle stelle. I nostri atleti, guidati da Capitan De Mori, hanno dimostrato grinta, determinazione e un cuore immenso nel primo atto di questa fase cruciale. Hanno lottato su ogni pallone, sudato su ogni punto, e ora tornano a casa con la consapevolezza che il traguardo è ancora da raggiungere.

Ed è proprio qui che entrate in gioco voi, il nostro meraviglioso pubblico! Il Paladante deve trasformarsi ancora una volta in un vero e proprio catino infuocato, in un sesto uomo capace di caricare i nostri ragazzi oltre ogni limite. Ogni applauso, ogni coro, ogni spinta dagli spalti sarà un’energia vitale per i nostri atleti, che si preparano ad affrontare una battaglia sportiva contro un avversario, la Sporthype Valenzano forte e determinato.

Quella di mercoledì non sarà una semplice partita di pallavolo. Sarà la dimostrazione che a Manfredonia lo sport è passione, è unità, è un sogno condiviso. Sarà l’occasione per ringraziare i nostri ragazzi per il percorso straordinario fatto finora e per spingerli verso un obiettivo che è ormai a portata di mano.

Prendendo in prestito le parole di una famosa canzone di De Gregori, la storia la facciamo noi, NESSUNO SI SENTA ESCLUSO! Tutti, dai più piccoli ai più grandi, sono invitati a riempire ogni ordine di posto, a tingere il Paladante dei nostri colori, a far sentire forte la nostra voce! La Volley Club Manfredonia ha bisogno del calore e dell’entusiasmo della sua città per superare questo scoglio e continuare a sognare in grande.

Facciamo sentire il nostro ruggito! Insieme, possiamo farcela!

#sefaisportseiungrande

#100x100volleyclubmanfredonia