“Vogliono essere i nuovi Helena e Javier”: due protagonisti del Gf Vip sotto accusa

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Il Grande fratello vip ha appena chiuso i battenti con la vittoria di Alessandra Mussolini su Antonella Elia. Tra i protagonisti di questa edizione appena conclusasi vi sono stati Lucia Ilardo e Renato Biancardi. All’interno della Casa più spiata d’Italia, i due avevano instaurato un’amicizia molto speciale, tanto da presagire la nascita di una storia d’amore. A distanza di alcuni giorni dalla finale del Gf Vip, ecco che i due gieffini sono finiti al centro di una segnalazione riportata da Deianira Marzano sui social. La nota esperta di gossip ha pubblicato il messaggio di un utente, che mette in dubbio la veridicità del rapporto tra i due: “Lucia e Renato stanno facendo tutto per hype. Lei è a Napoli da lui, vorrebbero essere i nuovi Helena Prestes e Javier Martinez, solo che a differenza loro che sono davvero innamorati, Renato e Lucia stanno insieme solo per creare attenzione.”

Gf Vip, Lucia Ilardo a Napoli da Renato Biancardi?

In una recente diretta su Instagram, Lucia Ilardo aveva rivelato che sarebbe scesa a Napoli. Una live che aveva visto anche l’intervento di Renato Biancardi, che si era proposto di farle da chaperon nella città campana. Parole che avevano suscitato la reazione della donna, che non aveva esitato a dichiarare: “Non c’è bisogno, ho già tanti amici lì”. In quel frangente, i protagonisti del Gf Vip avevano dimostrato poca complicità e freddezza rispetto a quanto mostrato nella Casa. A distanza di giorni, ecco che la segnalazione di Deianira Marzano ribalta nuovamente la situazione tra i due gieffini.