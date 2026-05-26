Grande fratello vip, Antonella Elia amara:”Avevo rabbia vera”, c’entra Alessandra Mussolini

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Il Grande Fratello Vip è finito lo scorso 19 maggio con la vittoria di Alessandra Mussolini. Tra le grandi protagonista di questa edizione appena conclusa vi è stata Antonella Elia. Proprio quest’ultima ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso di una diretta condivisa con Adriana Volpe su Instagram. La bionda soubrette ha spiegato di non voler partecipare alla festa organizzata da Alessandra Mussolini per festeggiare l’esperienza al Grande Fratello Vip. In questa circostanza, l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane ha spiegato: “Se vado alla festa di Alessandra? No, non ci vengo, a parte il fatto che mi ha chiamato il segretario… Il giorno dopo la finale, che ero sconvolta perché ero andata a letto alle 5 e mi ero svegliata alle 8, perché ho avuto giorni difficili per la rabbia di aver perso, proprio rabbia vera.” Antonella Elia non ha fatto mistero di non aver preso bene la mancata vittoria nel programma, andata alla sua nemica.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia non è stata invitata alla festa di Alessandra Mussolini

Antonella Elia non è apparsa intenzionata a prendere parte alla festa organizzata da Alessandra Mussolini. Nel corso della live con Adriana Volpe, la seconda classificata del Grande fratello vip ha spiegato di non aver ricevuto nessuno invito per parteciparvi. La donna ha dichiarato: “l’agente della Mussolini, e mi dice ‘la stiamo cercando per invitarla’. Io gli dico ‘va bene, grazie, mandatemi l’invito’. L’invito non è mai arrivato! La Mussolini forse si è risentita perché la chiamo Gallina? Chissà! Ma secondo te una va a una festa senza invito? Cioè un Whatsapp, un messaggio te lo devono pure mandare? Hanno cambiato idea perché ho rilasciato interviste denominandola ‘gallina’ e tra l’altro lei ha risposto che infatti usa le piume“. Una versione che è stata smentita da Alessandra Mussolini sui social. In una storia pubblicata su Instagram, l’ex deputata europarlamentare ha affermato di aver invitato la bionda soubrette, incoraggiandola a venire alla festa.