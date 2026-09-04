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Vladimir Luxuria madrina d’onore della Vieste in Love

Vladimir Luxuria – Madrina d’onore

Il colore della voce

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE ORE 21.30

Marina Piccola – Vieste

STUPOR FESTIVAL – La Voce dell’amore

Vladimir Luxuria è una delle personalità più riconoscibili della cultura e della televisione italiana: conduttrice, attrice, scrittrice e protagonista da oltre trent’anni del dibattito pubblico e dello spettacolo. Dallo storico Maurizio Costanzo Show alla vittoria de L’Isola dei Famosi, fino a diventarne nel 2024 la conduttrice in prima serata su Canale 5, ha attraversato televisione, teatro, radio, letteratura e impegno civile facendo della parola uno dei suoi strumenti più potenti.

È stata la prima persona transgender eletta al Parlamento italiano e in un Parlamento europeo ed è autrice di numerosi libri. Una voce capace di cambiare registro, attraversare mondi diversi e, soprattutto, dare colore alle parole.

Lo stupore della Voce