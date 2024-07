Vitulano Drugstore Manfredonia: Davide Moura torna come tecnico

La Serie A non può essere affrontata solo con i grandi annunci di futsalmercato: è necessario tenere alta l’asticella in qualunque settore societario. Il Vitulano Drugstore Manfredonia può dunque finalmente rilasciare un’enorme notizia per l’area tecnica e giovanile: il ritorno di Davide Cláudio Rei Moura.

Il capitano della storica seconda promozione in Serie A, uomo di fiducia di mister David Ceppi, tornerà a far parte del club sipontino sotto una nuova veste: quella di tecnico. Il portoghese, dopo aver salutato la squadra dal punto di vista del futsal giocato, ha frequentato il corso per l’abilitazione da Allenatore di Calcio a Cinque Licenza A, tenuto presso il Centro Tecnico FIGC di Coverciano. Un’esperienza importante, da sommarsi a tutta l’attività già compiuta per accrescere le proprie competenze, condivisa con nomi di spicco dello sport italiano: sui social si può vedere una lezione pratica assieme alla star del calcio Franck Ribéry.

Al titolo che verrà acquisito dopo la discussione della tesi si abbina la condivisione totale del progetto non solo con il tecnico perugino ma anche con la dirigenza, con il main sponsor Vitulano Drugstore e con tutti gli altri stakeholder. Questa comunione d’intenti è riflessa nei ruoli che ricoprirà il lusitano nella stagione 2024/25: collaboratore tecnico della prima squadra, diventando il braccio destro di Ceppi; capo allenatore dell’Under 19 Nazionale; direttore tecnico dell’Under 17 e Under 15 regionale. Una figura che metterà a disposizione tutto l’enorme bagaglio di esperienza e professionalità a livello internazionale per centrare svariati obiettivi di crescita tanto nel breve periodo quanto, soprattutto, nel medio-lungo termine.

Classe ’86, il centrale esordisce nella Liga portoghese con il Boticas, squadra del suo paese, nel 2009. Approda due anni dopo nel prestigioso Fundão dove conquista campionato e coppa nazionale. Nel 2014 un altro trofeo: il campionato del Kuwait con il Kazma. Successivamente, la prima esperienza in Italia è con una maglia storica: quella della Luparense. Dopo un trascorso in Ungheria e nuovamente in Kuwait, il ritorno in Italia è al Real Rieti nella stagione 19/20. Passato anche per la Feldi Eboli, sbarca in Sardegna: con il 360GG Monastir una vittoria della Serie A2 e una nuova, grande annata in Serie A. Il livello delle prestazioni e la certezza che porta il suo curriculum (ricco di tre presenze con la maglia della Nazionale Portoghese) conducono alla fiducia del Vitulano Drugstore Manfredonia: il resto è storia.

La società, nel riabbracciare con fiducia e affetto Davide Moura, conferma che a breve comunicherà le prime date per l’attività del settore giovanile, scolastico e l’attività di base. Nei giorni seguenti saranno rese pubbliche le dichiarazioni del nuovo allenatore, nonché svariate notizie legate alla stagione 2024/25 in Serie A.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia