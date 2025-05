Vitulano Drugstore Manfredonia: chiarimenti sulla retrocessione aritmetica

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La società Vitulano Drugstore Manfredonia intende, con il presente comunicato, chiarire quanto espresso da alcuni esponenti del club, anteriormente alla decisione di adottare un silenzio stampa, riguardo alla “retrocessione aritmetica” della squadra nel campionato di Serie A 2024/25, al termine della gara casalinga contro l’Ecocity Genzano, valida per la ventinovesima giornata e terminata con il risultato di 2-4.

Ad oggi, infatti, non è ancora possibile affermare con certezza l’avvenimento della retrocessione. Necessaria è la pubblicazione di una sentenza o comunicazione chiarificatrice in merito alla gara Ecocity Genzano – Vinumitaly Petrarca, giocata il 14 febbraio e valida per la diciottesima giornata. La suddetta partita, terminata con il risultato di 3-2, è stata oggetto di reclamo da parte della società ospite, con giudizio della Divisione Calcio a Cinquepubblicato il 21 marzo e assegnante il risultato “a tavolino” di 0-6 (per le motivazioni si rimanda al comunicato ufficiale numero 818).

In seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI pubblicata in data 13 maggio, riguardante la gara Fortitudo Pomezia – Ecocity Genzano, vi è da attendere dunque una sentenza da parte degli organi competenti in merito ad Ecocity Genzano – Vinumitaly Petrarca, la cui sentenza è collegata alla prima.

Nel caso in cui dovesse venire omologato definitivamente l’originale risultato di 3-2, la classifica verrebbe aggiornata e il Vitulano Drugstore Manfredonia non sarebbe più da considerarsi aritmeticamente retrocesso.

Nella fiduciosa attesa del corretto operato della giustizia, la società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che lo staff tecnico e la squadra stanno regolarmente svolgendo gli allenamenti in vista della gara valida per la trentesima ed ultima giornata della Serie A di futsal, in trasferta contro l’Active Network, al PalaSport di Orte (VT), domenica 18 maggio alle ore 20:45. L’obiettivo del club sipontino è quello di onorare il campionato fino in fondo, rimandando lo sguardo alla classifica e dunque la conoscenza del proprio destino solo al termine della partita.

Nel periodo antecedente alla sentenza chiarificatrice, la società manfredoniana si riserva di mantenere il silenzio stampa, onde non rilasciare dichiarazioni fuorvianti e non coerenti con la realtà dei fatti in assenza di informazioni sufficienti, programmando di esporsi solo una volta certi della propria situazione presente e futura.

S.S.D. Manfredonia Calcio C5 a.r.l.