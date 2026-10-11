Vitulano Drugstore Manfredonia: al via il campionato under 19 gold

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UNDER 19 GOLD, AL VIA IL CAMPIONATO: ESORDIO IN TRASFERTA PER LA VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA

Parte lunedì 12 Ottobre il campionato Under 19 Gold Puglia, con la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia pronta a fare il suo esordio nella nuova stagione. La formazione sipontina inizierà il proprio percorso con la trasferta sul parquet di Bisceglie contro la Universo Lions. Palla a due alle 17.20. A guidare il gruppo sarà coach Felice Carano. Un progetto che punta a valorizzare i giovani e a creare un collegamento sempre più stretto tra settore giovanile e prima squadra. Nel roster Under 19 della Vitulano Drugstore figurano infatti diversi ragazzi che fanno parte anche del gruppo DR1, a conferma della volontà della società di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. IL ROSTER:

Aidan Quinn – Ala, 2008

Alessandro Prencipe – Guardia, 2009

Carlo Guerra – Guardia, 2010

Davide Piemontese – Guardia, 2010

Davide Prencipe – Guardia, 2008

Diego Bitondi – Play, 2011

Emanuele Salvemini – Play/Guardia, 2009

Federico Ciociola – Guardia, 2007

Francesco Ferrara – Guardia, 2011

Giuseppe Prencipe – Guardia, 2009

Matteo Murgo – Ala piccola, 2010

Nicola Gorgoglione – Guardia, 2011

Raffaele Bottalico – Ala, 2009

Samuele Tattilo – Ala, 2011 Nell’altro incontro della prima giornata si affronteranno Fortitudo Trani e Mediterranea Cerignola. Per la Vitulano Drugstore si apre dunque ufficialmente una nuova stagione di confronto e crescita nel campionato Under 19 Gold Puglia, con l’obiettivo di far maturare i giovani talenti e prepararli al futuro della prima squadra.