Il Comune di Manfredonia annuncia tre progetti finanziati per il verde e la tutela del territorio

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Tre progetti finanziati, 3,3 milioni di euro di risorse ottenute e un’unica strategia: investire sull’ambiente e sul futuro di Manfredonia.

Il Comune di Manfredonia è l’unico ente in Puglia ad aver ottenuto il finanziamento di tutte e tre le proposte candidate ai bandi regionali dedicati al verde, alla sostenibilità e alla tutela del territorio.

Gli interventi interesseranno un’ampia parte del territorio comunale, da Siponto a Ippocampo, con azioni sulla pineta e sulle aree verdi, sulla fascia costiera e sulle dune, sulla foce del Candelaro e sugli habitat naturali.

«È un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma una precisa scelta politica – dichiara il Sindaco Domenico la Marca –. Abbiamo deciso di investire sulla qualità della città e di lavorare per portare risorse a Manfredonia. 3,3 milioni di euro sono una cifra importante, ma ancora più importante è ciò che rappresentano: la possibilità di trasformare una visione in interventi concreti. È questa la direzione che vogliamo dare alla nostra città».

«Da assessora all’Ambiente considero questo un risultato particolarmente significativo – dichiara Mariarita Valentino –. Tre progetti presentati e tre finanziati significa aver saputo leggere i bisogni del territorio e trasformarli in progetti capaci di ottenere risorse. Per noi l’ambiente non è uno slogan, ma una scelta politica e una responsabilità verso la comunità».

I tre interventi riguardano il rafforzamento del patrimonio arboreo e degli spazi verdi, il recupero degli ecosistemi costieri e delle dune e il potenziamento della rete ecologica, con interventi anche nell’area di Ippocampo.

Il risultato è frutto del lavoro condiviso tra Amministrazione, uffici comunali e progettisti. Ora la sfida è trasformare i finanziamenti in opere concrete e durature, perché prendersi cura del territorio significa prendersi cura della comunità.

3,3 milioni di euro. Tre progetti. Una scelta precisa: investire su Manfredonia e sul suo futuro.