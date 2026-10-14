Vitulano Drugstore Basket Manfredonia U19 corsara a Bisceglie

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Buona performance degli juniores di casa Angel che negli istanti finali di un match combattutissimo strappa la vittoria dalle mani dei padroni di casa per soli 2 punti.

L’equilibrio è la cifra fin dal primo quarto. Partenza sprint degli ospiti che trovano il +6, ma Bisceglie reagisce e chiude avanti 24-23 alla prima sirena.

Il momento di svolta arriva nel secondo periodo. Vitulano ribalta l’inerzia e passa a condurre 30-28 intorno al 14:15. È un quarto spezzato dai parziali: prima l’11-2 di Bisceglie che rimette tutto in discussione, poi il contro-break immediato di 12-0 degli ospiti che valgono il vantaggio all’intervallo.

Nel terzo quarto Vitulano trova la sua miglior continuità offensiva. Con un nuovo allungo di 9-2 concretizzato intorno al 27:46, gli ospiti salgono fino a 59-50 a fine frazione, toccando il massimo vantaggio di +11 della serata.

L’ultimo quarto è una battaglia di nervi. Bisceglie piazza un importante 12-0 e torna avanti 66-65 al 34:05, poi è un continuo sorpasso e controsorpasso: 67-66 Vitulano al 34:26, 69-67 Bisceglie al 35:50, 71-69 Vitulano al 36:59. Il sorpasso decisivo arriva al 38:56 sul 73-72 per gli ospiti.

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia 77

Bottalico 25, Quinn 24, Ciociola 15, D. Prencipe 6, Piemontese 5, Tattilo 2, A.P. Prencipe, Salvemini, Bitondi, Murgo, Ferrara.

Lions Bisceglie 75

Gentile 24, De Simeis 16, Pignatiello 15, Prascina 6, Di Pierro 5, Ricchiuti 3, Morgese 3, Sciannnameo 2, Ricchitelli 1, Del Rosso, Bassi.