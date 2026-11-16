GF VIP, televoto 16 novembre: il verdetto dei sondaggi

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Questa sera, 16 novembre 2026, su Canale 5 andrà in onda la terzultima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi in apertura di serata comunicherà in diretta il verdetto del televoto, che ad oggi chiede al pubblico di voltare chi salvare tra: Andreas Muller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. Il traguardo della finale è ormai vicino, pertanto il concorrente che riceverà meno voti verrà definitivamente eliminato.

Cosa dicono i sondaggi del web? Andreas e Federica salvi, male Megan

Il sondaggio aperto su Grande Fratello Forum Free, ad oggi, vede in vantaggio Andreas Muller con una percentuale di preferenze da parte degli utenti del 44%. Una percentuale piuttosto elevata, che conferma come il ballerino sia particolarmente amato dal popolo del web. Stesso discorso per Federica Morello che insegue il suo compagno d’avventura con il 41%.

Almeno stando al risultato del sondaggio, a contendersi la permanenza nella Casa saranno: Alessandro Varsi con il 9% virtuale di preferenze e Megan Ria con appena il 5%. Il risultato dei sondaggi è indicativo, tuttavia, per conoscere il nome del concorrente che dovrà abbandonare la Casa ad un passo dalla finale sarà opportuno attendere il verdetto ufficiale del televoto, che verrà comunicato in diretta da Ilary Blasi. Le anticipazioni fanno inoltre sapere, che nel corso della puntata odierna, verrà eletto il quarto finalista, che andrà ad aggiungersi a Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.