La Promessa, arriva una grande notizia dalla Spagna: la soap andrà in onda ancora a lungo

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Per gli appassionati de La Promessa è arrivata un’ottima notizia. La celebre soap opera iberica, che in Italia continua a conquistare il pubblico italiano su Rete 4 con una media vicina al milione di telespettatori, andrà in onda ancora a lungo. Dalla Spagna è infatti arrivata la conferma del rinnovo per una sesta stagione.

La decisione di RTVE, è arrivata in virtù degli ottimi ascolti riscontrati dallo sceneggiato su La1. Una notizia che farà sicuramente piacere anche ai fan italiani, che potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti almeno fino al 2028.

Su Rete 4 è attualmente in corso la quinta stagione. Le prossime puntate saranno caratterizzate soprattutto da importanti sviluppi legati a Cristobal, destinato a scoprire una verità sconvolgente: Angela è sua figlia.

A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Leocadia, pronta a mettere in atto un piano per allontanare Cristobal da Teresa. Intanto, Angela e Curro guarderanno al futuro con ottimismo, iniziando a pianificare il loro matrimonio, dopo essersi lasciati alle spalle le difficoltà legate a Lorenzo.

Non mancheranno sorprese anche per Teresa, che arriverà a rendere pubblica la propria vera identità, aprendo la strada a nuovi sviluppi nella trama.

Il rinnovo per una sesta stagione conferma dunque la volontà di proseguire una storia che continua ad appassionare milioni di spettatori.