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La Promessa, arriva una grande notizia dalla Spagna: la soap andrà in onda ancora a lungo

Mattia Gaglio6 Novembre 2026
Enora de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)
Enora de La Promessa (Screen Mediaset Infinity)
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Per gli appassionati de La Promessa è arrivata un’ottima notizia. La celebre soap opera iberica, che in Italia continua a conquistare il pubblico italiano su Rete 4 con una media vicina al milione di telespettatori, andrà in onda ancora a lungo. Dalla Spagna è infatti arrivata la conferma del rinnovo per una sesta stagione.

La decisione di RTVE, è arrivata in virtù degli ottimi ascolti riscontrati dallo sceneggiato su La1. Una notizia che farà sicuramente piacere anche ai fan italiani, che potranno continuare a seguire le vicende dei protagonisti almeno fino al 2028.

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Su Rete 4 è attualmente in corso la quinta stagione. Le prossime puntate saranno caratterizzate soprattutto da importanti sviluppi legati a Cristobal, destinato a scoprire una verità sconvolgente: Angela è sua figlia.

A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Leocadia, pronta a mettere in atto un piano per allontanare Cristobal da Teresa. Intanto, Angela e Curro guarderanno al futuro con ottimismo, iniziando a pianificare il loro matrimonio, dopo essersi lasciati alle spalle le difficoltà legate a Lorenzo.

Non mancheranno sorprese anche per Teresa, che arriverà a rendere pubblica la propria vera identità, aprendo la strada a nuovi sviluppi nella trama.

Il rinnovo per una sesta stagione conferma dunque la volontà di proseguire una storia che continua ad appassionare milioni di spettatori.

Unipol Manfredonia
Mattia Gaglio6 Novembre 2026