Storie al bivio Weekend, anticipazioni e ospiti del 7 novembre: Milly Carlucci, Barbara De Rossi e il caso Garlasco

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Nuovo appuntamento con Storie al bivio Weekend, il programma condotto da Monica Setta in onda sabato 7 novembre alle 15.30 su Rai 2. Anche questa settimana la trasmissione alternerà attualità, spettacolo e cronaca, con ospiti pronti a raccontare momenti importanti della propria vita professionale e privata.

Al centro della puntata ci sarà soprattutto Milly Carlucci, protagonista di un’intervista esclusiva dedicata al successo di Ballando con le Stelle. Spazio anche a Barbara De Rossi, che parlerà delle sue imminenti nozze, e a un approfondimento sul caso Garlasco con uno dei legali di Andrea Sempio. Cosa racconterà Milly Carlucci? Quali novità annuncerà Barbara De Rossi? E quali sviluppi emergeranno sul caso Garlasco?

Milly Carlucci protagonista dell’intervista esclusiva

La puntata dedicherà ampio spazio a Milly Carlucci, volto storico del sabato sera di Rai 1.

La conduttrice ripercorrerà i momenti più importanti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, soffermandosi sulle sfide affrontate, sui retroscena del programma e sulle sorprese che hanno caratterizzato la stagione.

Ad analizzare il fenomeno del talent dance show saranno anche Beppe Convertini, Massimo Borgnis, Elena Morali, Sara Di Vaira e Lorena Rutigliano. Non mancheranno inoltre contributi e interviste ad alcuni protagonisti del programma, tra cui Andy Diaz, Gioia Giovanatti, Manuela Moreno e Jimmy Ghione.

Barbara De Rossi annuncia le nozze bis alle Maldive a Storie al Bivio

Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sarà anche Barbara De Rossi.

L’attrice racconterà a Monica Setta un momento particolarmente importante della sua vita privata, annunciando il matrimonio in programma il prossimo 10 dicembre 2026 alle Maldive.

A distanza di tre anni dal matrimonio civile celebrato in Toscana, Barbara De Rossi ha scelto di tornare nell’arcipelago che aveva ospitato il suo viaggio di nozze per celebrare nuovamente il proprio amore. L’intervista offrirà anche l’occasione per parlare della sua carriera e dei progetti futuri.

Il caso Garlasco e l’intervista all’avvocato di Andrea Sempio

Lo spazio dedicato alla cronaca si concentrerà sul caso Garlasco, tornato al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi.

Monica Setta proporrà un’intervista esclusiva a Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, che analizzerà gli ultimi sviluppi dell’inchiesta e la strategia difensiva seguita dal suo assistito.

In studio si confronteranno inoltre Elisabetta Aldrovandi, Claudia Eccher, Valerio De Gioia e Massimo Borgnis, che offriranno punti di vista differenti sulla vicenda e sugli elementi che continuano ad alimentare il dibattito pubblico.

A chiudere la puntata sarà infine Alessandra Tripoli, che racconterà il proprio percorso artistico e l’esperienza vissuta a Ballando con le Stelle, aggiungendo un ulteriore tassello a una puntata ricca di ospiti e storie da raccontare.