Sport Manfredonia

Real Aversa-Manfredonia, come acquistare i biglietti

Redazione6 Novembre 2026
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Real Aversa-Manfredonia, come acquistare i biglietti

Big match al ‘Bisceglia’ di Aversa. Domenica 8 novembre si gioca la undicesima giornata di campionato, alle ore 14.30 c’è Real Aversa 1925 vs Manfredonia Calcio 1932

TIFOSI NORMANNI I biglietti per Tribuna Romaniello e Tribuna Bianca potranno essere acquistati direttamente presso:

  • Caffetteria Martiniello, Via E. Caruso 9/11 – Aversa (CE), 08117556250
  • Fantasy Music, Via Vito di Jasi 37 – Aversa (CE) Non sarà attiva la vendita online dei biglietti.

TIFOSI OSPITI I sostenitori del Manfredonia Calcio 1932 potranno acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio, dalle ore 13:00 alle ore 14:30, orario di inizio della gara.

PREZZI

  • Tribuna Romaniello: 12 euro
  • Tribuna Bianca: 5 euro
  • Curva Nord – Settore Ospiti: 7 euro
  • Ridotto Under 18 e Donne: 5 euro
  • Under 14: ingresso gratuito

ACCESSI ALLO STADIO

  • Distinti: ingresso da Via Enrico Caruso
  • Tribuna Romaniello: ingresso lato mercato ortofrutticolo
  • Settore Ospiti – Curva Nord: accesso da Via San Lorenzo, lato Ferrovia

Unipol Manfredonia
Redazione6 Novembre 2026