Sport Manfredonia
Real Aversa-Manfredonia, come acquistare i biglietti
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Real Aversa-Manfredonia, come acquistare i biglietti
Big match al ‘Bisceglia’ di Aversa. Domenica 8 novembre si gioca la undicesima giornata di campionato, alle ore 14.30 c’è Real Aversa 1925 vs Manfredonia Calcio 1932
TIFOSI NORMANNI I biglietti per Tribuna Romaniello e Tribuna Bianca potranno essere acquistati direttamente presso:
- Caffetteria Martiniello, Via E. Caruso 9/11 – Aversa (CE), 08117556250
- Fantasy Music, Via Vito di Jasi 37 – Aversa (CE) Non sarà attiva la vendita online dei biglietti.
TIFOSI OSPITI I sostenitori del Manfredonia Calcio 1932 potranno acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio, dalle ore 13:00 alle ore 14:30, orario di inizio della gara.
PREZZI
- Tribuna Romaniello: 12 euro
- Tribuna Bianca: 5 euro
- Curva Nord – Settore Ospiti: 7 euro
- Ridotto Under 18 e Donne: 5 euro
- Under 14: ingresso gratuito
ACCESSI ALLO STADIO
- Distinti: ingresso da Via Enrico Caruso
- Tribuna Romaniello: ingresso lato mercato ortofrutticolo
- Settore Ospiti – Curva Nord: accesso da Via San Lorenzo, lato Ferrovia