Virginia Stablum racconta la sua Venezia

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Virginia Stablum è stata protagonista nelle ultime ore di una giornata speciale nella cornice di Venezia 83. In tale contesto la modella e influencer ha preso parte agli appuntamenti legati alla Mostra del Cinema.

L’esperienza nella città lagunare ha suscitato in lei un’emozione particolare, tanto da spingerla a condividere con i suoi follower alcune parole attraverso i social.

Stablum, che negli ultimi anni ha costruito un percorso tra moda, televisione e grandi eventi, ha raccontato di aver vissuto una giornata che fino a qualche tempo fa avrebbe considerato quasi impossibile da immaginare.

La presenza a Venezia rappresenta infatti un altro momento significativo di una carriera che l’ha portata a lavorare come modella anche in importanti capitali internazionali della moda.



Il suo percorso televisivo è iniziato anche attraverso esperienze come quella di Uomini e Donne, prima dell’elezione a Miss Universe Italy nel 2022 e della partecipazione a Miss Universo.

Negli ultimi anni Stablum ha continuato a mantenere un forte legame con il mondo della moda e dell’intrattenimento, prendendo parte a eventi e iniziative sempre più importanti. A Venezia la modella ha quindi potuto vivere ancora una volta l’atmosfera di uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario cinematografico italiano.

La giornata, evidentemente intensa, si è conclusa con un messaggio rivolto ai suoi follower, ai quali ha anticipato che presto racconterà maggiormente quanto vissuto.



Virginia Stablum: «Non vedo l’ora di raccontarvi tutto»

«Abbiamo finito, è stata una di quelle giornate che quando ho iniziato a fare questo lavoro probabilmente avrei trovato assurdo anche solo immaginare. Non vedo l’ora di raccontarvi tutto».

Sono queste le parole condivise da Virginia Stablum al termine della sua esperienza veneziana, attraverso le quali la modella ha voluto trasmettere ai suoi follower la particolare emozione provata durante la giornata.

Il messaggio lascia intendere che dietro la partecipazione a Venezia ci siano stati diversi momenti significativi, che Stablum sembra intenzionata a raccontare successivamente in maniera più dettagliata. Per ora, la modella si è limitata a condividere la soddisfazione per una giornata che considera particolarmente importante nel proprio percorso professionale.

Una carriera tra moda e televisione

Virginia Stablum, originaria di Trento, ha iniziato il proprio percorso nel mondo della moda lavorando come modella anche a Milano, Parigi, Barcellona e New York. La notorietà televisiva è arrivata anche grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, mentre nel 2022 ha conquistato il titolo di Miss Universe Italy, rappresentando successivamente l’Italia a Miss Universo.

La partecipazione a Venezia si inserisce quindi in un percorso ormai consolidato nel settore della moda e dello spettacolo. Già nel 2023 Stablum era stata protagonista sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in occasione della presentazione di Maestro, insieme a Luca Vezil.

Oggi la modella guarda dunque a una nuova fase della propria carriera, continuando a muoversi tra moda, televisione, eventi e comunicazione sui social. E proprio Venezia sembra averle regalato uno di quei momenti che, come lei stessa ha ammesso, qualche anno fa avrebbe fatto fatica persino a immaginare.

Fonte: Facebook

FONTI:

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