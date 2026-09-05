Mostra del Cinema di Venezia 2026, il programma e gli ospiti del 5 settembre: Moretti, Pattinson e Oasis protagonisti al Lido

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La Mostra del Cinema di Venezia 2026 si prepara a vivere una delle giornate più attese della sua 83ª edizione. Sabato 5 settembre, il Lido accoglie tre protagonisti capaci di catalizzare l’attenzione internazionale: Nanni Moretti, che torna in concorso dopo 37 anni; Robert Pattinson, star hollywoodiana presente per il suo nuovo film; e i fratelli Liam e Noel Gallagher, attesi per il documentario dedicato alla reunion degli Oasis. Una giornata che mescola cinema d’autore, musica iconica e grandi ospiti, trasformando il 5 settembre in uno dei momenti più forti dell’intero festival. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono gli ospiti di oggi e quali film compongono il programma del 5 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia 2026?

Chi sono gli ospiti principali della Mostra del Cinema di Venezia 2026 il 5 settembre?

La giornata del 5 settembre porta al Lido tre nomi di peso, capaci di trasformare il red carpet in un evento mediatico.

Nanni Moretti Il regista italiano torna in concorso con Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Eshkol Nevo. È un ritorno storico: l’ultima volta di Moretti al Lido con un film risale a 37 anni fa. Il cast è corale e comprende Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro , oltre allo stesso Moretti.

Il regista italiano torna in concorso con Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Eshkol Nevo. È un ritorno storico: l’ultima volta di Moretti al Lido con un film risale a 37 anni fa. Il cast è corale e comprende , oltre allo stesso Moretti. Robert Pattinson Una delle poche star hollywoodiane presenti quest’anno. Pattinson è protagonista di Primetime, film in concorso diretto da Lance Oppenheim , ispirato alla storia vera di un giornalista noto per smascherare predatori sessuali. Con lui arrivano Merritt Wever, Skyler Gisondo e la cantautrice Phoebe Bridgers .

Una delle poche star hollywoodiane presenti quest’anno. Pattinson è protagonista di Primetime, film in concorso diretto da , ispirato alla storia vera di un giornalista noto per smascherare predatori sessuali. Con lui arrivano e la cantautrice . Liam e Noel Gallagher (Oasis) I fratelli Gallagher arrivano per presentare Oasis: Don’t Look Back in Anger, documentario fuori concorso dedicato alla loro reunion e al tour mondiale Live ’25. È uno degli eventi musicali più attesi del festival.

Il mix di cinema, star system e brit rock rende il 5 settembre una delle giornate più ricche dell’intera Mostra del Cinema di Venezia 2026.

Quali film sono in programma oggi alla Mostra del Cinema di Venezia 2026?

Il calendario del 5 settembre attraversa concorso, fuori concorso e sezioni speciali.

CONCORSO – Sala Grande

The Road to Jericho – ore 15:00 Regia di Amos Gitai . Un viaggio visivo e musicale che intreccia materiali d’archivio, voci storiche e la realtà contemporanea dei beduini di Khan El Ahmar.

– ore 15:00 Regia di . Un viaggio visivo e musicale che intreccia materiali d’archivio, voci storiche e la realtà contemporanea dei beduini di Khan El Ahmar. Primetime – ore 17:00 Regia di Lance Oppenheim , con Robert Pattinson . Racconta l’ambizione del conduttore Chris Hansen di segnare una pagina di storia televisiva nel 2006.

– ore 17:00 Regia di , con . Racconta l’ambizione del conduttore Chris Hansen di segnare una pagina di storia televisiva nel 2006. Succederà questa notte – ore 19:15 Regia di Nanni Moretti. Storie di amori, abbandoni, legami familiari e incontri che attraversano Italia, Francia, Inghilterra e Spagna.

FUORI CONCORSO – Venice Open

Oasis: Don’t Look Back in Anger – ore 21:30, Sala Grande Documentario di Dylan Southern e Will Lovelace . Racconta la reunion degli Oasis, con interviste inedite e immagini delle prove del tour Live ’25.

– ore 21:30, Sala Grande Documentario di e . Racconta la reunion degli Oasis, con interviste inedite e immagini delle prove del tour Live ’25. Imperium – ore 14:30, Sala Casinò Documentario di Sergei Loznitsa, costruito interamente con materiali d’archivio girati tra il 1970 e il 1973 da cineasti italiani.

VENICE SPOTLIGHT

Serpenti – ore 21:00, Sala Giardino Regia di Roberto De Paolis Maino, con Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, Valeria Golino. Racconta la storia paradossale di un uomo che, dopo aver ucciso la moglie, non riesce a farsi arrestare tra poliziotti distratti e cavilli burocratici.

Perché il 5 settembre è uno dei giorni più importanti della Mostra del Cinema di Venezia 2026?

La giornata del 5 settembre è cruciale per tre motivi:

Il ritorno di Nanni Moretti in concorso Un evento storico che segna una delle presenze italiane più attese dell’edizione. La presenza di una star internazionale come Robert Pattinson In un’edizione con pochi divi hollywoodiani, la sua partecipazione attira l’attenzione globale. La reunion degli Oasis Un momento musicale che trascende il cinema e porta al Lido una delle band più iconiche degli ultimi decenni.

Il mix di cinema d’autore, musica e star system rende questa giornata una delle più ricche e mediaticamente potenti dell’intero Festival Venezia 2026.