Vico del Gargano: Hotel Maremonti ospita “intrecci d’arte”

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L’hotel Maremonti, storico hotel/ristorante di Vico del Gargano di nuova gestione e in forte rilancio negli ultimi mesi, aprirà le porte il 6 settembre alle ore 19.00 alla mostra di pittura e alla serata di finissage che concluderà l’evento “Intrecci d’arte”. Grandi nomi di artisti provenienti da tutta Europa come Fabrizio Ciccalè, Raouf Gharbia, Achille Quadrini, Esilde Rendina, Francesca Rendine, Olga Riger oltre al locale Matteo Fiorentino. Come ospite d’onore ci sarà il Maestro Camillo Fait. La mission è quella di promulgare l’attività culturale che non può che far bene all’intera cittadinanza vichese e garganica. L’ingresso è gratuito