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Energia, Confimprenditori: “Credito d’imposta del 30% per salvare turismo e ristorazione”. Bollette fino a +48%





Energia, Confimprenditori: “Credito d’imposta del 30% per salvare turismo e ristorazione”. Bollette fino a +48%

L’associazione propone l’introduzione di un credito d’imposta sulle spese energetiche delle imprese turistiche, pari ad almeno il 30% degli extracosti sostenuti nel trimestre giugno-agosto 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, sul modello già utilizzato in passato per i crediti d’imposta energetici. La condizione di accesso – un incremento del prezzo medio dell’energia superiore al 30% su base annua – risulterebbe ampiamente soddisfatta, vista la dinamica dei rincari registrata nei mesi estivi.

Applicando la misura al caso dell’albergo da 45 camere, il credito d’imposta consentirebbe di recuperare in F24 1.200 euro, riducendo l’aggravio reale da 4.000 a 2.800 euro. Il costo complessivo della misura per le sole imprese turistiche, con un’aliquota al 30%, è stimato da Confimprenditori in 156,6 milioni di euro.

Secondo i dati dell’Osservatorio Confimprenditori, il caro gas ha fatto lievitare il Prezzo Unico Nazionale dell’elettricità con aumenti in bolletta che, per il comparto turistico, si attestano in media al +40%, con punte superiori al +50%.

A pagare il conto più salato sono gli alberghi, dove l’incremento medio raggiunge il +48,5%: per una struttura tipo da 45 camere la spesa energetica del trimestre estivo è passata da 8.250 a 12.250 euro, un aggravio di 4.000 euro. Segue il settore della ristorazione, penalizzato dall’uso continuo di cucine elettriche e celle frigorifere, con rincari del +47,6% e una spesa trimestrale salita da 2.100 a circa 3.100 euro. Più contenuto, ma comunque rilevante, l’impatto sugli stabilimenti balneari, con aumenti tra il 35% e il 40%.

Secondo Confimprenditori, la causa è strutturale: la forte dipendenza italiana dal gas per la produzione elettrica espone il Paese a prezzi quasi doppi rispetto a Francia e Spagna, ed è proprio nelle ore serali – quando cala la produzione da fonti rinnovabili e la rete si appoggia alle centrali a gas – che si concentrano i picchi di consumo di alberghi e ristoranti, tra illuminazione, climatizzazione e servizi agli ospiti.

Confimprenditori sollecita il Governo ad aprire un tavolo tecnico con le associazioni di categoria per definire tempi e modalità di attuazione della misura entro la prossima legge di bilancio.

Osservatorio Confimprenditori

• Bollette elettriche settore turismo: +40% medio, punte oltre +50%

• Alberghi: +48,5% (albergo tipo 45 camere: da 8.250 a 12.250 € a trimestre, +4.000 €)

• Ristorazione: +47,6% (da 2.100 a circa 3.100 € a trimestre)

• Stabilimenti balneari: +35/40%

L’effetto della misura: con aliquota al 30%, l’albergo da 45 camere recupererebbe 1.200 € in F24, riducendo l’aggravio da 4.000 a 2.800 €. Costo stimato della misura per il solo turismo: 156,6 milioni di euro.