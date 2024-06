Viola come il mare ci sarà la terza stagione? Tutto ciò che sappiamo fino ad ora

I fan di Can Yaman e Francesca Chillemi si stanno domandando se la seconda stagione di Viola come il mare avrà un seguito. La fiction che vede protagonista l’attore turco e l’attrice italiana ha registrato un calo degli ascolti che mettono in forte dubbio il suo proseguo per una terza stagione. Intanto, l’appuntamento finale di Viola come il mare è previsto per il 6 giugno in prima time sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico avrà modo di scoprire cosa succederà tra Francesco e Viola che quest’anno hanno catturato l’attenzione per la loro storia d’amore che sembrava impossibile. A quanto sembra, l’amore trionferà, tanto che i due saranno liberi di vivere la loro relazione alla luce del sole. Un finale che potrebbe far sperare in un’ipotetica terza stagione che per ora al momento manca d’ufficialità.

Viola come il mare potrebbe non essere rinnovata per una terza stagione

Gli ascolti registrati in queste settimane con la seconda stagione di Viola come il mare non hanno ottenuto lo share sperato. La fiction infatti non è andata oltre i due milioni di telespettatori. Numeri troppo bassi per convincere Mediaset e Lux Vide per dare un seguito alle vicende con Can Yaman e Francesca Chillemi. Un silenzio che è al momento preoccupante per i fan che speravano di rivedere i due attori nuovamente sul set. Nel frattempo, Can Yaman sta registrando il remake di Sandokan che andrà in onda nel 2025 sui teleschermi di Rai 1. L’attore presterà il volto ad uno dei personaggi più amati dagli italiani, tanto da esserci molta attesa per vedere se riuscirà a bissare il successo di Kabir Bedi.