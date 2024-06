Vincenzo Di Staso rinuncia interamente al compenso da sindaco

Nel segno della continuità delle azioni buone e fatte per bene nell’interesse dei cittadini.

La mia prima azione da Sindaco sarà quella di rinunciare interamente alle mie indennità di carica per dare continuità al finanziamento del Fondo di Solidarietà per le fragilità, così come fatto, per la prima volta nella storia di Manfredonia, da Gianni Rotice.

100mila euro in meno di due anni, sono serviti a dare vita e linfa all’Agenzia per la Casa, aiutando e tutelando chi non riesce a trovare alloggio ed a garanzia dei proprietari degli immobili.

L’impegno per il sociale e l’aiuto ai più deboli si fa concretamente e non a parole. Dobbiamo essere al servizio dei cittadini e non servici di loro per meri interessi personali