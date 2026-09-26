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Vincenzo Capparelli: pittore e sindaco di Manfredonia

da Manfredonia Ricordi

Vincenzo Capparelli nacque a Manfredonia il 16 dicembre 1853 e morì nella stessa città il 28 ottobre 1923. Proveniva da una ricca famiglia di agricoltori.

Era un grande appassionato di musica e un profondo conoscitore d’arte; frequentò la Scuola delle Belle Arti di Napoli, dove ebbe come maestro il celebre Domenico Morelli. Fu particolarmente influenzato dal pittore Giuseppe De Nittis, di cui era amico intimo.

Realizzò quadri apprezzabili, specialmente dedicati al paesaggio, e ritraeva spesso scene della sua regione natale (che era il suo genere preferito). Le sue opere furono esposte a Napoli a partire dal 1875 e a mostre a Milano nel 1881 e 1885, dove furono vendute e iniziarono a circolare. La maggior parte delle sue opere si trova sul mercato antiquario e d’arte e la maggior parte sono detenute da collezionisti privati.

A Manfredonia, ricoprì la carica di primo cittadino dal 1901 al 1913. Si adoperò in ogni modo per rendere la sua cittadina il più attraente possibile. A lui si devono, tra l’altro, la realizzazione dei giardini pubblici e l’introduzione della luce elettrica.

Fu un uomo buono e generoso, tanto che più volte saldò i mandati del Comune con denaro proprio.

Morì nel 1923, compianto da tutto il popolo.

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