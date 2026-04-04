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Vigili del Fuoco Foggia, l’allarme della FP CGIL: Basta essere un Comando di passaggio, serve più personale mobilità straordinaria per i residenti.

La Funzione Pubblica CGIL Vigili del Fuoco denuncia ancora una volta la grave carenza di organico nel territorio della Capitanata, una situazione che l’attuale stato di emergenza nazionale per l’alluvione in provincia di Foggia ha reso drammatica. Attualmente operano circa 350 unità, ma ne mancherebbero oltre un centinaio per garantire la piena efficienza del servizio ordinario nelle sedi di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano, San Giovanni Rotondo, Lucera e Deliceto. A questo scenario critico si aggiunge l’imminente apertura della sede aeroportuale presso il Gino Lisa, che necessita di ulteriori 60 unità tra Vigili e Capi Squadra dichiara il Coordinatore provinciale FPCGIL VVF Foggia, Francesco Occulto. – Si sottolinea come il Comando sia diventato ormai un mero comando di passaggio. Per questo motivo, la FP CGIL chiede con forza un provvedimento di mobilità straordinaria per i residenti nel territorio della Capitanata, l’unica soluzione per garantire una continuità operativa non più soggetta a un continuo turnover.



C’è inoltre il problema dei mezzi- dichiara il Coordinatore Regionale FP CGIL VVF Tobia Morelli- i mezzi sono pochi, vecchi e inadeguati. Con l’approssimarsi della stagione estiva e il triplicarsi degli interventi per gli incendi, unito alla gestione dei danni del fango causati dalle recenti piogge, la situazione è al collasso. La vertenza intende richiamare l’attenzione del governo e delle istituzioni locali sulla necessità di potenziare l’organico e ammodernare il parco mezzi, sia per la tutela della popolazione che per la sicurezza del personale, stremato da turni massacranti. Se non arriveranno risposte concrete sulla stabilità del personale e sulle risorse – dichiara Angelo Ricucci Segretario generale della FP CGIL Foggia- la vertenza proseguirà ad oltranza.