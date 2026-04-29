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Vieste, successo per “Bike & Talk” e la seconda giornata del GAG – Giro ad Anello del Gargano

Vieste, 24 aprile 2026 – Si è svolta con ampia partecipazione la seconda giornata del GAG – Giro ad Anello del Gargano, iniziativa dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e alla valorizzazione del territorio attraverso il cicloturismo.

L’appuntamento, inserito nel format “Bike & Talk – Vieste a misura d’uomo”, ha rappresentato un significativo momento di riflessione e confronto sui temi della sostenibilità, della mobilità dolce e della connessione tra aree interne e costa, elementi strategici per lo sviluppo futuro del Gargano.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno preso parte al percorso cicloturistico attraversando scenari di grande valore paesaggistico, tra tratti montani, strade bianche e affacci sul mare, fino a raggiungere i suggestivi trabucchi, simbolo identitario del territorio.

Accanto all’esperienza sportiva, spazio anche all’approfondimento culturale con l’incontro “Bike & Talk” e la presentazione del libro “Di biciclette e altre felicità” di Ilaria Fiorillo, occasione per promuovere una riflessione su modelli di vita sostenibili e su una mobilità più consapevole.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai trabucchi, reso possibile anche grazie al contributo de La Rinascita dei Trabucchi Storici, impegnata nella tutela e valorizzazione di questo patrimonio unico.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Vieste, con la partecipazione istituzionale dell’assessore allo sport Gaetano Desimio e del consigliere delegato alla cultura Alessandro Del Zompo.

Presente anche l’assessore regionale al turismo Graziamaria Starace, a testimonianza dell’attenzione della Regione Puglia verso iniziative che promuovono un modello di turismo sostenibile, esperienziale e orientato alla valorizzazione integrata del territorio.

Il GAG – Giro ad Anello del Gargano prosegue con le prossime tappe, confermandosi come un’iniziativa capace di coniugare sport, ambiente e promozione territoriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile