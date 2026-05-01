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Vieste, presentato il N.I.S, il Nucleo Intervento Subacqueo

Si è svolta oggi, giovedì 30 aprile 2026, nella Sala Consiliare del Comune di Vieste, la conferenza stampa di presentazione del NIS – Nucleo Intervento Subacqueo, specializzazione operativa della Protezione Civile Pegaso di Vieste, realizzata in collaborazione con l’ASD Vieste Scuba Explorers.

Il Nucleo rientra nel progetto “Vieste Mare Sicuro” e sarà operativo dal 1° maggio 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione del territorio una squadra subacquea specializzata, formata per intervenire in supporto agli enti competenti nelle attività di sicurezza, soccorso, ricerca, recupero e tutela dell’ambiente marino.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che il NIS non sostituisce gli organismi istituzionali preposti al soccorso e alla gestione delle emergenze. Il Nucleo opera esclusivamente a supporto di autorità ed enti competenti, secondo procedure condivise e protocolli di attivazione definiti.

Per questo motivo, in caso di emergenza o necessità, i cittadini non dovranno contattare direttamente il NIS per richieste personali, interventi privati o segnalazioni non istituzionali. La chiamata dovrà essere sempre rivolta ai canali ufficiali di soccorso e alle autorità competenti, che valuteranno la situazione e, se necessario, provvederanno ad attivare il Nucleo secondo le modalità previste.

La nuova specializzazione nasce per rafforzare la capacità operativa del territorio in ambito subacqueo. Vieste, con il suo lungo tratto di costa, l’intensa attività turistica e la presenza di numerose aree marine di interesse naturalistico, richiede un’organizzazione capace di offrire supporto tecnico qualificato in scenari complessi e delicati.

La squadra è composta da volontari con competenze tecniche specifiche, ex sommozzatori dei Corpi dello Stato e professionisti OTS, Operatori Tecnici Subacquei. Le attività previste riguardano il supporto subacqueo in operazioni di ricerca e recupero, il monitoraggio dei fondali, la tutela dell’ambiente marino, il supporto in caso di allagamenti o calamità naturali e le attività di prevenzione e sensibilizzazione.

Durante la conferenza sono stati illustrati il percorso che ha portato alla costituzione del Nucleo, le modalità di attivazione, il sistema di reperibilità e gli obiettivi operativi. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione dei volontari, considerata un elemento centrale per garantire sicurezza, coordinamento e capacità di intervento.

Nel corso dell’evento si è svolta inoltre la consegna delle patch operative a Piloti, Aiuto Operatori e Operatori del NIS, a conclusione di un percorso di preparazione che ha portato alla definizione della prima struttura operativa del Nucleo.

Il progetto guarda ora anche all’ampliamento del gruppo. Le preselezioni pubbliche per chi desidera entrare nel NIS si terranno martedì 5 maggio, alle ore 14:00, presso Villa Candida a Vieste.

Le selezioni sono aperte sia a chi è già in possesso di un brevetto subacqueo, sia a chi non lo possiede ancora ma intende intraprendere un percorso formativo. I requisiti di base prevedono età minima di 16 anni, buona acquaticità e idoneità medica.

I candidati selezionati potranno accedere a un percorso progressivo di formazione teorica e pratica, finalizzato alla preparazione di volontari destinati a operare all’interno della Protezione Civile Pegaso di Vieste. Le figure previste comprendono Piloti, Aiuto Operatori e Operatori subacquei, ciascuno con compiti definiti e sempre nell’ambito delle attivazioni disposte dagli enti competenti.

Con il NIS, la Protezione Civile Pegaso di Vieste introduce una specializzazione dedicata al contesto marino e subacqueo, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, il supporto operativo e la tutela del territorio.

Per informazioni è possibile contattare il NIS all’indirizzo nisvieste@gmail.com oppure la Protezione Civile Pegaso Vieste al numero 346 738 9602