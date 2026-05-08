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VIESTE – FESTA PATRONALE DI SANTA MARIA DI MERINO – IL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA RELIGIOSO

GIORNO 8 MAGGIO

Ore 11,30 – SS. Messa Capitolare.

Ore 18,45 – Primi vespri. Santa Messa Stazionale celebrata da S. E. l’Arcivescovo Mons. Franco Moscone con i reverendissimi capitolari sacerdoti, con l’offerta di ceri e fiori dalla ditta Pecorelli Vincenzo “La Garganica” con la Civica Amministrazione e Comitato.

Ore 21,30 – Discesa della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino.

GIORNO 9 MAGGIO

Ore 06,30 – SS. Messa.

Ore 07,15 – SS. Messa celebrata da S. E. Mons. Franco Moscone Arcivescovo.

Ore 08,45 – Trionfale processione della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino presieduta da S. E. Mons. Franco Moscone Arcivescovo e Capitolo Cattedrale.

Ore 23,00 – Rientro della Venerata Statua e Solenne Processione.

GIORNO 10 MAGGIO

Ore 10,00 – SS. Messa a seguire reposizione della Venerata Statua.

IL PROGRAMMA CIVILE

GIORNO 7 MAGGIO

ORE 16,30 – Apertura della festa con sparo di mortaretti e giro per le vie cittadine della banda Città di Vieste “P. Rinaldi”.

ORE 19,00 – Accensione delle luminarie a cura della Ditta “illuminazione CARLONE s.r.l.” di Lucerà

ORE 21,00 – ARTE E GUSTO: Piazza Vittorio Emanuele Sagra del dolce Garganico con la collaborazio­ne dell’I.P.E.O.A. e dell’Ass. Cuochi di Vieste. A seguire spettacolo musicale

“TARANTELLA LIVE” a cura della TEQUILA & MONTEPULCIANO BAND.

GIORNO 8 MAGGIO

ORE 8.00 – Giro per l’abitato delle bande Città di Vieste e Città di Rutigliano (BA).

ORE 11,00 – Piazza V. Emanuele: matinee della banda Città di Rutigliano (BA), M° G. Cellamara.

ORE 15,00 – Il Motoclub Gargano Vieste organizza “TUTTI IN BICI presso la rotonda del Pizzomunno.

ORE 17,30 – Giro per l’abitato delle bande Città di Vieste e Città di Rutigliano (BA).

ORE 21,00 – Piazza V. Emanuele: repertorio lirico-sinfonico della banda Città di Rutigliano (BA) diretta dal M° Gaetano Cellamara.

GIORNO 9 MAGGIO

ORE 7,30 – Giro per l’abitato delle bande Città di Vieste “G. Cariglia” e Città di Vieste “P. Rinaldi”.

ORE 19/21,30 – Corso L. Fazzini: bande Città di Vieste “G. Cariglia” e Città di Vieste “P. Rinaldi”.

ORE 23,00 – Rientro della Protettrice S. Maria di Merino con fuochi piromusicali (c/o Marina Piccola).

GIORNO 10 MAGGIO

ORE 9,30 – Giro per l’abitato della banda Città di Vieste “G. Cariglia”.

ORE 18,00 – Corso L. Fazzini: giro per l’abitato “YOUNG MARCHING BAND” TURI-NOICATTARO (BA).

ORE 19,30 – Giardini Comunali: esibizione del gruppo folk Città di Vieste “PIZZECHE & MUZZECHE”.

ORE 21,30 – Rotonda Marina Piccola: SANTINO CARAVELLA a seguire I DESIDERI

Ore 24,00 – Chiusura della festa con spettacolo di fuochi pirotecnici presso il nuovo molo del Porto a cura della ditta “Nuova Pirotecnica Padre Pio”.

(foto di Antonio Ferri)