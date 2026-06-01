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Vieste en Rose, una serata che profuma d’estate

Le vie del borgo si preparano ad accendersi, i calici sono pronti a riempirsi e l’atmosfera della Vieste en Rose sta già conquistando la città.

Ti aspettano 57 cantine selezionate dal Gambero Rosso, piatti pensati dai ristoratori del centro storico, musica dal vivo… e una serata che profuma d’estate.

Hai già prenotato il tuo kit degustazione?

La Vieste en Rose, una città che brinda.

1 giugno 2026

Centro storico di Vieste

Biglietti disponibili su

www.laviesteenrose.it e www.ticketsms.it

Evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con il Gambero Rosso