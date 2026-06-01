Vieste
Vieste en Rose, una serata che profuma d’estate
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Vieste en Rose, una serata che profuma d’estate
Le vie del borgo si preparano ad accendersi, i calici sono pronti a riempirsi e l’atmosfera della Vieste en Rose sta già conquistando la città.
Ti aspettano 57 cantine selezionate dal Gambero Rosso, piatti pensati dai ristoratori del centro storico, musica dal vivo… e una serata che profuma d’estate.
Hai già prenotato il tuo kit degustazione?
La Vieste en Rose, una città che brinda.
1 giugno 2026
Centro storico di Vieste
Biglietti disponibili su
www.laviesteenrose.it e www.ticketsms.it
Evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con il Gambero Rosso