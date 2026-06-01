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Meteo, le previsioni per il mese di giugno 2026

Le previsioni per il mese di giugno de IlMeteo.it

Giugno: avvio all’insegna del grande caldo, fino a +2/3°C oltre le medie

Una prima svolta stabile e calda l’abbiamo già registrata nello questo scorcio conclusivo di Maggio con l’anticiclone africano che ha iniziato a farsi via via più invadente sul bacino del Mediterraneo, distendendosi dall’interno del deserto del Sahara fin verso il nostro Paese.

Questo nuovo schema sinottico ci accompagnerà anche in avvio di Giugno, che ha tutte le intenzioni di aprirsi all’insegna del grande caldo e di una diffusa stabilità atmosferica.

Il rovescio della medaglia di questa particolare condizione sinottica è rappresentato dal rischio di eventi meteo estremi. Il surplus di calore e la crescente umidità nei bassi strati potrebbero fornire il carburante necessario per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche ogni qual volta degli spifferi di aria più fresca e instabile riusciranno a far breccia nell’anticiclone.