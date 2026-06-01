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La corsa del Manfredonia U15 termina in semifinale

​Il tabellone del “Miramare” dice 1-0 grazie alla firma di Triggiani.

Sul campo abbiamo giocato una gara monumentale, sfiorando l’impresa e lottando fino al triplice fischio.

Non è bastato per ribaltare il passivo dell’andata e conquistare la finale, ma le lacrime di oggi si trasformeranno presto nell’orgoglio di aver vissuto un’annata semplicemente fantastica.

​Si chiude qui una stagione straordinaria, dominata nella fase a gironi e onorata fino all’ultimo secondo di questa semifinale contro l’Uniti per Cerignola.

Un applauso infinito va a questo gruppo di ragazzi eccezionali, guidati con passione e professionalità dai mister Matteo d’Arienzo e Michele Castigliego.

Grazie a tutto lo staff tecnico, ai dirigenti, ai collaboratori e alle famiglie che hanno reso possibile questo splendido percorso.

Con questo match si conclude ufficialmente la stagione sportiva del nostro Settore Giovanile.