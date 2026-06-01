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🇮🇹 MONTE SANT’ANGELO CELEBRA LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Martedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Festa della Repubblica, la Città di Monte Sant’Angelo si ritroverà per celebrare uno dei momenti più importanti della nostra storia democratica.

Il programma prevede la partenza del corteo alle ore 10.00 dal Palazzo di Città, con arrivo al Monumento ai Caduti, dove si terrà la cerimonia istituzionale con gli interventi del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e del Presidente del Consiglio comunale Michele Ciuffreda.

Sarà presente anche la @Banda musicale “Città di Monte Sant’angelo”.

Anche quest’anno, come segno di cittadinanza, memoria e responsabilità, sarà consegnata una copia della Costituzione Italiana alle ragazze e ai ragazzi delle classi della scuola secondaria di II grado.

Un gesto simbolico ma profondamente concreto: affidare alle nuove generazioni la Carta che custodisce i valori della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, della pace e della partecipazione.

2Giugno #FestadellaRepubblica