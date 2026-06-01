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San Giovanni Rotondo, le due candidate al ballottaggio senza apparentamenti

I funzionari comunali Daniela Capodilupo e Nicola Russo hanno comunicato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di collegamento con altre liste da parte delle due candidate sindaco ammesse al ballottaggio, Floriana Natale e Rossella Fini .

Pertanto, in vista del ballottaggio in programma il 7 e 8 giugno, entrambe le candidate correranno con il proprio gruppo di liste originario, senza apparentamenti o collegamenti con altre forze politiche.