Vieste
Vieste accoglie il Kickboxing Internazionale
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Il 20 giugno Vieste sarà teatro di un grande evento sportivo internazionale: l’incontro Italian – Polinia nell’ambito del circuito K1 kickboxing, organizzato in collaborazione con Federkombat e la Federazione Polacca di Kickboxing.
Otto incontri di K1 professionistico animeranno la nostra città, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, dell’Assessore allo Sport Gaetano Desimio e del Presidente della Federazione Polacca Grzegorz Września.
Un’occasione straordinaria per promuovere Vieste e il Gargano attraverso lo sport di alto livello.