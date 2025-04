[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conte in difesa dell’Arcivescovo Moscone: “Siamo all’assurdo”

Oltre 100 morti in 24 ore, oltre 300 bambini uccisi in due settimane, attacchi e morti in una clinica sanitaria, attacchi a case che hanno provocato la morte di donne in gravidanza e minori, paramedici trovati morti con le mani legate, spari sulle ambulanze. Questo è l’inferno che il Governo Netanyahu sta scatenando in questi giorni contro i palestinesi fra Gaza e Rafah nell’indifferenza dell’Italia e dell’Europa.

Non se ne può nemmeno parlare: a chi denuncia questa catastrofe umanitaria, come il vescovo di Manfredonia nelle scorse ore, arriva addirittura l’accusa di fomentare l’antisemitismo. Siamo all’assurdo. Ieri il Parlamento europeo ha espresso la sua “preoccupazione” per questo sterminio: non ce ne facciamo nulla. Serve l’embargo totale di armi a Israele e pesantissime sanzioni economiche e diplomatiche ai responsabili di governo e sodali. Va riconosciuto lo Stato della Palestina. Il velo dell’ipocrisia è ormai squarciato da un pezzo.

Giuseppe Conte