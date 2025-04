Uisp: Manfredonia ospita la 3a edizione di Città in danza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

UISP: MANFREDONIA OSPITA LA 3ª EDIZIONE DI “CITTÀ IN DANZA”

Teatro Lucio Dalla, 26 aprile 2025

Il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia si prepara ad accogliere, sabato 26 aprile 2025, la terza edizione del concorso “Città in Danza”, rassegna nazionale dedicata alle scuole di danza provenienti da tutta Italia. Organizzato dal Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia nel circuito nazionale Uisp Città in Danza, l’evento si conferma come un importante appuntamento per la promozione e la valorizzazione delle arti coreutiche.

La giuria della danza accademica di questa edizione, altamente qualificata e rappresentativa di diverse specialità, sarà composta da:

Mario Murri – Insegnante di danza classica;

– Insegnante di danza classica; Grazia Lovergine (Midori) – Coreografa di Hip Hop & Dance;

– Coreografa di Hip Hop & Dance; Fabrizio Delle Grazie – Insegnante e coreografo di danza contemporanea.

A breve saranno comunicati i nomi dei Giudici di Danza Sportiva, che completeranno il quadro della manifestazione.



Il concorso si propone di offrire a giovani danzatori e scuole di danza un’importante occasione di confronto, crescita artistica e visibilità, mantenendo al centro i valori inclusivi e di promozione sportiva tipici della UISP.

“Città in Danza” è un concorso aperto anche ad associazioni e/o scuole di danza non affiliate UISP e non punta solo alla competizione, ma è anche un momento di condivisione, cultura e spettacolo aperto al pubblico, con coreografie e stili che spaziano dal classico al contemporaneo, fino alle nuove espressioni urbane.

L’appuntamento è per il 26 aprile 2025 al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. Un evento che si preannuncia entusiasmante e ricco di talento!

Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali del Comitato Territoriale UISP Foggia-Manfredonia o contattare Carmela d’Apolito, responsabile Struttura territoriale di Attività Danza, al numero: 339.7365320.

UISP: Non solo Sport per tutti, ma anche Arte per tutti