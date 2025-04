Selvaggia Lucarelli: “E’ stato un dolore”. C’entra il figlio Leon

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli ha parlato del suo rapporto con il figlio Leon, nato dalla relazione con Laerte Pappalardo, durante un’intervista nel programma “Hot Ones Italia” condotto da Alessandro Cattelan.

Il dolore di Selvaggia Lucarelli: Leon non vuole più studiare

La giornalista ha raccontato che Leon, 19 anni, ha deciso di non voler più studiare e di iniziare a lavorare come cameriere in una pizzeria. Nonostante il dolore iniziale, Selvaggia ha accettato la scelta del figlio, incoraggiandolo a essere indipendente.

Lucarelli ha descritto Leon come un ragazzo “abbastanza anaffettivo” e disinteressato alla sua vita pubblica. Per vederlo, lei e l’ex marito vanno a cena nel ristorante dove lavora. Tuttavia, la giornalista si è detta soddisfatta della scelta del figlio, sottolineando che Leon sembra apprezzare il suo lavoro.