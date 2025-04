[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vicinanza e affetto alla nostra docente Marilisa Fabiano e al marito

Alla prof. Marilisa Fabiano e a suo marito dott. Roberto Galli – magistrato impegnato nella lotta alla criminalità e per affermare la legalità e la giustizia – assicuriamo la nostra solidarietà, il nostro affetto e la più stretta vicinanza per il vile atto intimidatorio subìto dalla loro famiglia, sabato sera. Il vostro impegno per la giustizia e l’educazione è un esempio prezioso, per tutti, di lavoro quotidiano nella lotta alle mafie e per affermare la legalità e la giustizia.

Dobbiamo continuare a essere insieme, vigilare e reagire come comunità unita!

A Roberto la nostra gratitudine per il suo instancabile lavoro, prezioso, puntuale. Alla nostra Marilisa, docente, collega e referente del presidio scolastico di Libera “Caterina Ciavarrella”, la nostra più sincera e vera vicinanza.

Noi ci siamo, siamo con voi e non arretriamo nel nostro impegno per la legalità e la giustizia. Vogliamo di più, invece, vogliamo promuovere un mondo dove si possa convivere sereni, fare una scuola che si fa carico della realtà che la circonda, formare cittadine e cittadini che amano questa terra e la difendono dal male. Vogliamo continuare a dare concretezza alle idee che ci hanno portato a condividere le preoccupazioni e le angosce, ma anche le gioie e le speranze che un presidio scolastico di Libera consente di riconoscere, promuovere e realizzare.

A quanti vorranno accogliere il nostro invito vogliamo assicurare che siamo aperti a condividere questo cammino con tutti, i nostri alunni, i nostri genitori, i cittadini e tutte le altre scuole del territorio.

La nostra è una completa partecipazione ai sentimenti di Marilisa, di Roberto, e della sua mamma; è una cosa che ci tocca tutti, ma ora siamo tutti un po’ meno soli di fronte a questa barbarie, perché siamo più comunità rispetto a prima. Non molliamo. Forza Marilisa, forza Roberto.

Non ci stancheremo di educare, istruire e formare alla pace e alla giustizia