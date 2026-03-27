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Via Crucis Vivente a Candela

Dopo oltre dieci anni di assenza, torna a Candela la suggestiva Via Crucis vivente, una

delle espressioni più profonde della fede e della devozione popolare del territorio.

L’evento, atteso con grande partecipazione dalla comunità, è promosso e realizzato

dalla cittadinanza in collaborazione con padre Michele Centola e con la Parrocchia

“Purificazione della Beata Vergine Maria” di Candela.



La rappresentazione si terrà domenica 29 marzo e prenderà il via alle ore 19:30

dall’anfiteatro comunale, per poi snodarsi lungo le principali vie del borgo dei Monti

Dauni. Un cammino carico di spiritualità che accompagnerà i fedeli nella meditazione

della Passione di Cristo, trasformando il centro storico in un suggestivo percorso

scenografico all’aperto.



Saranno circa un centinaio i figuranti e volontari impegnati nella realizzazione

dell’evento, segno concreto di una comunità che si unisce per testimoniare, attraverso

la rappresentazione, il messaggio di amore, sacrificio e speranza del Vangelo.

La Via Crucis vivente non è solo una rievocazione, ma un momento di grazia e

riflessione, un invito a riscoprire il senso più autentico del cammino cristiano,

rafforzando i legami di fede e di fraternità.



Candela si prepara così a vivere una giornata intensa e significativa, affidando questo

momento alla preghiera e alla partecipazione di tutti, perché possa essere occasione di

rinnovamento spirituale per l’intera comunità.