Via Crucis Vivente a Candela
Via Crucis Vivente a Candela
Dopo oltre dieci anni di assenza, torna a Candela la suggestiva Via Crucis vivente, una
delle espressioni più profonde della fede e della devozione popolare del territorio.
L’evento, atteso con grande partecipazione dalla comunità, è promosso e realizzato
dalla cittadinanza in collaborazione con padre Michele Centola e con la Parrocchia
“Purificazione della Beata Vergine Maria” di Candela.
La rappresentazione si terrà domenica 29 marzo e prenderà il via alle ore 19:30
dall’anfiteatro comunale, per poi snodarsi lungo le principali vie del borgo dei Monti
Dauni. Un cammino carico di spiritualità che accompagnerà i fedeli nella meditazione
della Passione di Cristo, trasformando il centro storico in un suggestivo percorso
scenografico all’aperto.
Saranno circa un centinaio i figuranti e volontari impegnati nella realizzazione
dell’evento, segno concreto di una comunità che si unisce per testimoniare, attraverso
la rappresentazione, il messaggio di amore, sacrificio e speranza del Vangelo.
La Via Crucis vivente non è solo una rievocazione, ma un momento di grazia e
riflessione, un invito a riscoprire il senso più autentico del cammino cristiano,
rafforzando i legami di fede e di fraternità.
Candela si prepara così a vivere una giornata intensa e significativa, affidando questo
momento alla preghiera e alla partecipazione di tutti, perché possa essere occasione di
rinnovamento spirituale per l’intera comunità.