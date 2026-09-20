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Verso la fine dell’estate: il 23 settembre l’equinozio d’autunno
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Verso la fine dell’estate: il 23 settembre l’equinozio
Mercoledì 23 settembre 2026 si chiuderà ufficialmente l’estate astronomica (molto lunga dal punto di vista meteorologico) con l’equinozio d’autunno.
Dalle 2.05 del mattino, ora italiana, inizierà una nuova fase dell’anno: le ore di luce continueranno progressivamente a diminuire, mentre le notti diventeranno sempre più lunghe fino al solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno.
Da un punto di vista astronomico, la data dell’equinozio autunnale segna il passaggio apparente del Sole dall’emisfero celeste settentrionale a quello meridionale.
Il termine equinozio deriva dal latino aequa nox, espressione che significa “notte uguale al giorno”.