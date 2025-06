Verso il 4 agosto 2025: il logo ufficiale del 70° anniversario dell’autonomia comunale di Mattinata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VERSO IL 4 AGOSTO 2025: ECCO IL LOGO UFFICIALE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA AUTONOMIA COMUNALE DI MATTINATA.

Mattinata é come l’Italia: quando é nata c’era già. L’Italia era stata anticipata secoli prima da Dante e Giotto, poi concretizzata dalle gesta di Mazzini, Garibaldi e di Vittorio Emanuele nell’Unità della Nazione. Mattinata prima di quel fatidico 4 agosto 1955 era stata decantata dalle penne di Ciro Angelillis e Nicola Lilli, per finire con l’apoteosi di don Salvatore Prencipe e Matteo Sansone, tutti anticipatori dei politici Peppino Scirpoli e don Peppino Prencipe a capo delle ACLI, indispensabili per la concretizzazione del sogno autonomistico.

Presentiamo oggi il logo ufficiale del 70° anniversario del Comune di Mattinata che campeggerà su ogni evento istituzionale di destinazione, ogni iniziativa culturale, sociale e sportiva patrocinati dal Comune in questo 2025. Così da ricordare e celebrare questo straordinario anniversario in ogni giornata dell’anno.

Un logo che riprende i colori del nostro mare e della nostra luce coniugati con quelli del nostro entroterra rurale e che mette al centro il nostro storico stemma comunale con l’esclamazione fondativa : Lux Vera Illuminet. Un connubio felice che da 70 anni rappresenta Mattinata in ogni parte d’Italia e nel mondo.

Nel corso delle prossime settimane saranno annunciati altri momenti pubblici e appuntamenti di Comunità all’insegna dell’orgoglio e dell’amore per la nostra Mattinata nel solco dei grandi valori identitari di tutti noi Mattinatesi.