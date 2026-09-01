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Il 1° settembre segna il debutto in prima serata di Verità nascoste, il nuovo programma di approfondimento condotto da Milo Infante su Rete 4. Una prima puntata che promette di riportare al centro dell’attenzione alcuni dei casi più complessi e discussi della cronaca italiana, con testimonianze dirette, documenti inediti e ospiti che hanno seguito da vicino le indagini.

Quali vicende saranno affrontate nella serata inaugurale? Chi interverrà in studio per commentare gli sviluppi? E quali nuove informazioni verranno presentate al pubblico?

Denise Pipitone: il caso che apre Verità nascoste

La puntata inaugurale di Verità nascoste si apre con la storia di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. Milo Infante ripercorrerà la vicenda attraverso le parole di Piera Maggio, madre della piccola, e di Piero Pulizzi, padre biologico. Ventidue anni dopo, la famiglia continua a chiedere verità e giustizia.

La trasmissione offrirà un nuovo spazio di approfondimento per ricostruire i punti rimasti in ombra, le piste ancora aperte e gli elementi che, nel corso degli anni, hanno alimentato dubbi e domande. Infante, che ha seguito il caso per lungo tempo, torna così a dare voce a una madre che non ha mai smesso di cercare sua figlia.

Pamela Genini e Garlasco: analisi, documenti e ospiti in studio

La serata prosegue con un focus dedicato alla profanazione della tomba di Pamela Genini, un episodio che ha scosso la famiglia e che ha aperto un nuovo fronte investigativo. La madre della ragazza chiede rispetto, mentre gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste per individuare l’autore del gesto. Ampio spazio sarà poi dedicato al caso Garlasco, con documenti inediti sui presunti depistaggi e sugli errori delle prime indagini.

In studio interverranno gli avvocati Giada Bocellari e Liborio Cataliotti, insieme al consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, per analizzare gli elementi controversi e le ricostruzioni che hanno segnato uno dei processi più discussi degli ultimi vent’anni. Una pagina che punta a riaprire il dibattito, offrendo al pubblico nuove chiavi di lettura.

Il giallo di Pietracatella: la svolta dell’inchiesta potrebbe essere vicina

La puntata si chiude con gli aggiornamenti sul giallo di Pietracatella, una vicenda che ha scosso il Molise. A otto mesi dalla morte per avvelenamento da ricina di Antonella e della figlia Sara, l’inchiesta della Procura di Larino continua a muoversi su più fronti.

Secondo le anticipazioni, la svolta potrebbe essere vicina: nuovi accertamenti, testimonianze e analisi scientifiche stanno delineando un quadro più chiaro, che Milo Infante presenterà con la consueta attenzione ai dettagli. Un caso complesso, che Verità nascoste affronta con l’obiettivo di ricostruire gli ultimi movimenti delle vittime e capire chi possa aver avuto accesso alla sostanza letale.