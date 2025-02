Verissimo, Emanuela Folliero: l’esperienza con un prete ambiguo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emanuela Folliero è stata ospite a Verissimo, in occasione dei suoi 60 anni appena compiuti. Bellissima e radiosa, la presentatrice televisiva ha parlato di sé a 360 gradi, toccando la sua infanzia, giovinezza, la sua carriera nel mondo dello spettacolo e la sua famiglia. Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, la donna immagine di Rete 4 ha raccontato, inoltre, un’esperienza molto inquietante accadutale quando era bambina. Questo episodio riguarda un sacerdote che viveva nella sua città. Per scoprire il tutto, continuate a leggere!

Emanuela Folliero a Verissimo: uno strano prete

Nel corso dell’intervista, Emanuela Folliero ha spiegato: “Nella mia città c’era un prete che mi faceva sempre sedere sulle sue ginocchia. Non è successo nulla, ma mi sentivo strana. Tu senti, anche quando hai 8 anni, che c’è qualcosa che non va e se lo percepisci e se me lo ricordo tuttora vuol dire che c’era qualcosa che non andava bene. Vorrei rivederlo oggi per vendicare quella bambina che non si sentiva bene con sé stessa”.

Il rapporto con la madre

Riguardo al legame con sua madre, Emanuela Folliero ha raccontato: “Mia madre mi ha sempre insegnato a volare bassissimo. Mi ha insegnato l’umiltà in maniera eccessiva. Rido perché è mia mamma, ma non mi ha mai supportato. Non era quella mamma che ti spinge a fare chissà che. È sempre stato un lavoro non lavoro, il mio. Mia madre però è stata brava che mi ha lasciato seguire quello che volevo io. Mi ha lasciato scegliere”.

Emanuela Folliero in bikini

Il figlio: “Lei è il mio mondo”

Andrea (17 anni) è il figlio di Emanuela Folliero. Il ragazzo ha raggiunto gli studi di Canale 5. Il ragazzo ha parlato del rapporto con la genitrice: “Mia madre è come una migliore amica”. In seguito, rivolgendosi proprio a lei, ha aggiunto: “Per me sei il mondo. Senza te la maggior parte delle cose che ho fatto non esisterebbero. Abbiamo un rapporto che va oltre madre e figlio. Magari non sono quel tipo di ragazzo che ti racconta tutto, ma trovo molto confidenza e penso che tu sia una migliore amica e non solo una mamma”.