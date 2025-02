Grande Fratello, amicizia finita tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’amicizia tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi sta terminando al Grande Fratello? I due concorrenti sembrano aver aver costruito un legame speciale, ma nelle ultime settimane qualcosa ha incrinato il loro rapporto, spingendoli a prendere le distanze l’uno dall’altra. Lunedì ci sarà una nuova puntata del reality, con la conduzione come sempre di Alfonso Signorini, e sicuramente si parlerà anche di questo argomento.

Grande Fratello: amicizia terminata tra Shaila e Tommaso?

L’attesa per la prossima puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 10 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5, si fa sempre più breve. Nel frattempo, all’interno della Casa più osservata d’Italia, Shaila Gatta e Tommaso Franchi sono stati protagonisti di un confronto sincero. La ballerina, colpita dal crescente distacco del ragazzo, ha scelto di affrontarlo direttamente per capire le ragioni del suo atteggiamento e ottenere delle risposte. Shaila ha domandato a Tommaso: “Quanto dai valore a quello che io faccio per te? Che amicizia è se non parliamo?”. E inoltre: “Non possiamo essere amici a livello univoco”. Dopo aver ascoltato il ragionamento dell’ex velina, Tommaso ha rassicurato Shaila, spiegandole di non aver mai messo in dubbio la loro amicizia e di averla sempre voluto bene alla stessa maniera: “Per me, tra me e te non c’è stata una rottura”. Di fronte allo scetticismo di Shaila, Tommaso ha ribadito di non averle rivolto alcuna critica diretta. Pur ammettendo di non condividere alcuni suoi comportamenti all’interno della Casa, ha spiegato di non aver sentito il bisogno di esprimere apertamente il proprio punto di vista, preferendo mantenere una certa riservatezza. Shaila, d’altra parte, ha spiegato che vorrebbe sentirlo più vicino: “A me interessa sapere chi sono io per te perché il tempo che spendo per te lo spendo con il cuore”. Nonostante le spiegazioni di Tommaso, Shaila ha continuato a nutrire dubbi, confessando di aver messo in discussione il loro rapporto. Di fronte alle sue incertezze, il giovane idraulico si è mostrato dispiaciuto e ha assicurato di essere pronto a darle le certezze di cui ha bisogno. Si spera che i due ragazzi riescano a recuperare il loro rapporto.









Shaila Gatta