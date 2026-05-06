Uomini e Donne, la scelta di Ciro: data di messa in onda

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L’attesa dei fan di Uomini e Donne è tutta concentrata su Ciro Solimeno. Il tronista campano è ormai arrivato alle battute finali del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e il pubblico vuole sapere una sola cosa: quando andrà in onda la scelta. Dopo settimane di dubbi, tensioni e continui colpi di scena con Elisa Leonardi e Martina Calabrò, il trono di Ciro sembra ormai vicino alla conclusione. E nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla possibile data della puntata più attesa.

La scelta di Ciro Solimeno verso la messa in onda

Secondo le anticipazioni emerse dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, la scelta di Ciro Solimeno dovrebbe essere trasmessa nell’ultima settimana di maggio 2026, salvo variazioni improvvise nel palinsesto Mediaset. Le registrazioni decisive sarebbero infatti imminenti e il tronista sarebbe pronto a mettere fine al suo percorso nel programma.

Il percorso di Ciro è stato uno dei più discussi di questa stagione del trono classico. Fin dall’inizio il tronista ha alternato momenti di forte complicità con Elisa Leonardi ad altri di evidente vicinanza con Martina Calabrò, creando continui dubbi sia nel pubblico sia nelle due corteggiatrici. Una situazione che nelle ultime settimane è diventata sempre più tesa.

Da quel che si evince dalle ultime indiscrezioni, sarebbe emerso inoltre un nuovo colpo di scena: Elisa Leonardi non si sarebbe presentata in studio dopo aver manifestato la volontà di lasciare il programma. Una situazione che avrebbe lasciato Ciro solo con Martina Calabrò in studio, aumentando ancora di più i dubbi sul finale del trono.

Intanto sul web continuano a moltiplicarsi le indiscrezioni sulla possibile scelta finale. Una parte del pubblico è convinta che Ciro sceglierà Martina, mentre altri fan restano certi che il tronista sia ancora molto legato a Elisa. Si parla addirittura di una decisione già presa dietro le quinte.

Per il momento però da parte della redazione di Uomini e Donne non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulla data precisa della scelta. L’unica certezza è che il percorso di Ciro Solimeno sia ormai vicino al gran finale e che le prossime puntate del dating show promettano nuove tensioni e colpi di scena.