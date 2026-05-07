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Verdi Puglia: “Solidarietà alla portavoce Innocenza Starace”

Esprimiamo vicinanza , solidarietà e piena fiducia nella nostra Portavoce della Provincia di Foggia Innocenza Starace.

Il suo impegno nelle tante battaglie ecologiste, sulle questioni di genere ed in difesa degli ultimi non può da nessuno essere ridotto a “ badante del consigliere De Luca”.

Tale grave affermazione vuol sminuire l’impegno di una donna in politica, non riconoscerne il ruolo e debbono essere assolutamente condannate.

E sono ancora più gravi perché riferite alla necessaria azione di vicinanza e solidarietà promossa da Innocenza Starace ad un’altra donna, l’Assessora Maria Teresa Valente, alla quale , in consiglio comunale durante la discussione sui richiedenti asilo a Manfredonia, è stato augurato di essere stuprata da un migrante.

Ringraziamo Innocenza Starace e Maria Teresa Valente per il loro impegno , e ci auguriamo che sempre più donne siano protagoniste della vita politica .

Rosa D’Amato

Riccardo Rossi

Commissari Europa Verde Verdi Pugli