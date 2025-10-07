[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venturino (Mondo Gino Lisa): “Ogni ulteriore giorno di inattività rappresenta una perdita per l’intero territorio”

A voi tutti,

qualsiasi società privata, a prescindere dal settore, è strutturalmente dipendente dalla propria solidità finanziaria. Se le difficoltà operative non sono affrontate con un immediato e necessario apporto di nuovi capitali — sia da parte dei soci interni che esterni — lo spazio di manovra si esaurisce rapidamente.

In merito alla responsabilità di questa situazione, è innegabile che essa ricada interamente sulla gestione della società.

Ora possiamo prendercela con chiunque, ma questa è la situazione reale.

Ciò che mi dispiace fortemente è per tutti i passeggeri (me compreso) che hanno acquistato il biglietto ma non sono potuti partire. Tutto questo ha creato disagi a persone che avevano, magari, una visita medica o un impegno importante. È, direi, un dramma.

In questa fase di incertezza, l’attenzione prioritaria deve essere rivolta alla tutela del consumatore. Se non vi è più la possibilità di ripristinare il servizio nella forma conosciuta negli ultimi tre anni, è indispensabile agire in via precauzionale e sospendere immediatamente la vendita di tutti i voli in programma fino alla conclusione dell’attuale operativo invernale.

Permettetemi, in questo contesto, un pensiero e un abbraccio alle stupende hostess che ho avuto il piacere di conoscere fin dal primo giorno della loro preparazione. Ragazze professionali, allegre, con un servizio a dir poco perfetto. Ecco, per loro mi spiace molto, ma sono certo che, anche in caso di esito negativo, sapranno far valere il detto “nessun male viene per nuocere”.

Si poteva fare qualcosa? Non credo. Si poteva prevedere? Forse. Ma la società ha lavorato molto bene in questi tre anni.

Noi di MGL siamo rimasti in silenzio e, come sempre, abbiamo lavorato prima per capire e poi per risolvere. Abbiamo sollecitato la politica a trovare soluzioni.

Gridare non è costruttivo. Per la nostra esperienza professionale, la priorità assoluta non è la polemica, ma la ricerca pragmatica di una soluzione.

Sono fiducioso che si stia lavorando in questa direzione, sebbene sia evidente che sarà necessario del tempo per la risoluzione definitiva. La consapevolezza dell’importanza strategica del Gino Lisa è ormai condivisa.

Per questo, sollecito gli attori principali a un’accelerazione immediata dei tempi. Con le giuste infrastrutture, sono convinto che dal Gino Lisa si continuerà a volare. Ogni ulteriore giorno di inattività rappresenta una perdita concreta e misurabile per l’intero territorio e prende a picconate l’ottimo lavoro svolto in questi tre anni, i cui numeri più che positivi ne sono la certificazione.

Sergio Venturino

Presidente MGL