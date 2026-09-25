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Venti in rinforzo, arrivano raffiche sull’Adriatico

Sull’Italia è atteso un rinforzo del vento. Nella giornata di Venerdì 25 Settembre è infatti confermato un secondo impulso proveniente dai quadranti nord-orientali, con i venti predominanti che saranno la Bora lungo l’Adriatico e il Grecale sulle regioni peninsulari e tirreniche.

Lo scrive IlMeteo.it

Su alcune zone risulteranno particolarmente accentuati, in particolare su Alto Adriatico e crinali del Centro-Sud: su queste zone e sui relativi valichi si potranno registrare i picchi più elevati, con raffiche fino a 60-70 km/h.

Trattandosi di correnti più fresche e secche, il loro ingresso favorirà un netto ricambio d’aria e un diradamento di foschie e inquinanti nei bassi strati, con un conseguente miglioramento della visibilità.

In parallelo si assisterà a un ulteriore calo termico, con temperature in diminuzione su tutto il Paese.



