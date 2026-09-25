A Monte Sant’Angelo la festa è anche dei bambini
GIOCHI, SPETTACOLI E SORRISI: LA FESTA DEI BAMBINI
La Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo dedica tanti appuntamenti ai bambini e alle famiglie: musica, giochi, spettacoli, mascotte e momenti da vivere tutti insieme.
Prendete nota!
DOMENICA 27 SETTEMBRE – ore 20:15
Monumento
“IL RITMO È DENTRO DI NOI”
Esibizione finale del laboratorio musicale per bambini a cura di Giuseppe Zerulo, educatore SIIMUS.
A seguire – itinerante, durante la Notte Bianca “Saint Michel”
LA FESTA DEI PICCOLI
Giochi, balli, mascotte itineranti, truccabimbi, palloncini e spettacolo di bolle di sapone con Party con Gheghè.
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE – ore 17:30
Piano superiore della Villa Comunale
“BENVENUTI NEL MIO MONDO”
Il grande Kids Circus Show ispirato a KPop Demon Hunters e all’universo delle HUNTRIX.
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE – ore 10
Piazza Carlo D’Angiò
PIGOTTE IN FESTA
Uno spazio dedicato alla solidarietà e all’impegno a favore dell’infanzia, a cura del Comitato UNICEF Foggia.
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE – ore 17
Villa Comunale, livello superiore
GIOCHI SENZA CONFINI
Un pomeriggio di festa, giochi e inclusione per grandi e piccoli, con i ragazzi del Progetto di Vita Indipendente e l’Associazione IFUn.
Una Festa Patronale da vivere anche con gli occhi dei bambini, tra giochi, spettacoli, musica e tanta voglia di stare insieme.