A Monte Sant’Angelo la festa è anche dei bambini

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GIOCHI, SPETTACOLI E SORRISI: LA FESTA DEI BAMBINI

La Festa Patronale in onore di San Michele Arcangelo dedica tanti appuntamenti ai bambini e alle famiglie: musica, giochi, spettacoli, mascotte e momenti da vivere tutti insieme.

Prendete nota!

DOMENICA 27 SETTEMBRE – ore 20:15

Monumento

“IL RITMO È DENTRO DI NOI”

Esibizione finale del laboratorio musicale per bambini a cura di Giuseppe Zerulo, educatore SIIMUS.

A seguire – itinerante, durante la Notte Bianca “Saint Michel”

LA FESTA DEI PICCOLI

Giochi, balli, mascotte itineranti, truccabimbi, palloncini e spettacolo di bolle di sapone con Party con Gheghè.

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE – ore 17:30

Piano superiore della Villa Comunale

“BENVENUTI NEL MIO MONDO”

Il grande Kids Circus Show ispirato a KPop Demon Hunters e all’universo delle HUNTRIX.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE – ore 10

Piazza Carlo D’Angiò

PIGOTTE IN FESTA

Uno spazio dedicato alla solidarietà e all’impegno a favore dell’infanzia, a cura del Comitato UNICEF Foggia.

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE – ore 17

Villa Comunale, livello superiore

GIOCHI SENZA CONFINI

Un pomeriggio di festa, giochi e inclusione per grandi e piccoli, con i ragazzi del Progetto di Vita Indipendente e l’Associazione IFUn.

Una Festa Patronale da vivere anche con gli occhi dei bambini, tra giochi, spettacoli, musica e tanta voglia di stare insieme.