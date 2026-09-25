Caccia al tesoro al Parco Archeologico di Siponto

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CACCIA AL TESORO

Domenica 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio – GEP 2026, il Parco archeologico di Siponto invita bambini, ragazzi e famiglie a partecipare a un’attività ludico-didattica dedicata alla scoperta dell’antica città. Dalle 16:30 alle 18:30, un percorso fatto di indizi, enigmi e piccole sfide accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle tracce dell’antica città di Siponto, dalla fase romana a quella medievale, per conoscere la storia e l’archeologia di Siponto in modo divertente e coinvolgente. Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà un attestato. Perché il vero tesoro sarà quello di aver scoperto, giocando, un luogo straordinario e la sua storia.

Ingresso secondo la tariffazione ordinaria del Parco

Attività su prenotazione – massimo 15 partecipanti (età 6-11) Per informazioni e prenotazioni: cs-ba.parcosiponto@cultura.gov.it 0884 541411 Ti aspettiamo !