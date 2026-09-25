Meteo
Le previsioni meteo sul Gargano del primo weekend autunnale
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Le previsioni meteo sul Gargano del primo weekend autunnale
Venerdì 25 settembre: instabilità al mattino con piogge diffuse, poi aumento della ventilazione da NW con raffiche intense nel pomeriggio
Sabato 26 settembre: giornata soleggiata, ventilazione sempre da Nord. Temperature massime non oltre i 24-25 gradi
Domenica 27 settembre: giornata fotocopia della precedente, ma con maggiore nuvolosità