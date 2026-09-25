Finanziamento record contro l’erosione costiera a Rodi Garganico

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FINANZIAMENTO RECORD PER LA TUTELA DEL LITORALE DI RODI GARGANICO: PRIMI IN GRADUATORIA, APRONO I CANTIERE CONTRO L’EROSIONE

Il Comune di Rodi Garganico segna una svolta storica nella difesa e nel contrasto all’erosione costiera, ponendo la salvaguardia del proprio litorale al centro assoluto dell’azione amministrativa.

Con orgoglio e profondo senso di responsabilità, l’Amministrazione comunale comunica alla cittadinanza che prende ufficialmente il via la fase operativa per l’insediamento del grande cantiere destinato alla realizzazione dei nuovi pennelli frangiflutti. Uno stanziamento straordinario del valore complessivo di 4 milioni e 520 mila euro, interamente ed esclusivamente vincolato al contrasto all’erosione costiera. Si tratta di un’opera monumentale, strategica e irrinunciabile, progettata per bloccare l’avanzata del mare, proteggere le nostre spiagge, garantire la tenuta delle infrastrutture marittime e rilanciare l’economia turistica legata al litorale. Questo risultato straordinario, che ha visto il Comune di Rodi Garganico posizionarsi primo nella graduatoria di merito regionale, certifica la massima attenzione dell’Amministrazione comunale verso le criticità ambientali del territorio e l’eccellente capacità di intercettare ingenti risorse comunitarie da destinare alla difesa del suolo.

L’intervento è incardinato nel Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità II “Economia Verde”, all’interno dell’Azione 2.6 specificamente dedicata agli “Interventi per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera” (Sub Azione 2.6.2).

“L’imminente apertura di questo cantiere rappresenta la risposta più solida, concreta e tangibile per fermare l’erosione costiera che minaccia le nostre spiagge – ha solennemente dichiarato il Sindaco, Carmine d’Anelli – La difesa della costa dall’azione distruttiva del mare non è una semplice opera pubblica, ma una priorità assoluta che tocca la sicurezza stessa dei cittadini, la stabilità delle nostre imprese balneari e la tutela della nostra identità territoriale. Esprimo il più vivo ringraziamento alla Regione Puglia e in particolare all’Assessore regionale al Demanio e sulle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, per la costante attenzione e la proficua sinergia istituzionale che ha accompagnato questo lungo percorso, permettendoci oggi di schierare una difesa record per il nostro litorale a beneficio delle future generazioni di Rodi Garganico”.

Nell’ottica della massima trasparenza e collaborazione, l’Amministrazione comunale assicurerà una comunicazione tempestiva e puntuale verso la cittadinanza e tutti gli operatori del litorale per illustrare le fasi di allestimento del cantiere a mare e le eventuali, temporanee variazioni all’accessibilità delle aree interessate.