Politica Italia
Veneto salva Lega: doppia FdI, Salvini gongola su Meloni
Lega primo partito Veneto 36%, doppia FdI. Stefani presidente, Zaia oltre 200k preferenze. Salvini: "Ci davano per morti". Cambiano equilibri governo.
La Lega è il primo partito in Veneto con il 36,28% doppiando Fratelli d’Italia fermo al 18,69%. Alberto Stefani vince la presidenza regionale battendo nettamente il dem Giovanni Manildo. Salvini esulta: “Ci davano per morti”.
Il vero vincitore è Zaia
Luca Zaia viaggia oltre le 200mila preferenze personali. Il governatore uscente, cui è stato impedito il terzo mandato, resta il vero artefice del successo. Salvini minimizza: “È un effetto Lega”.
Equilibri con Meloni
I numeri pesano sui rapporti di forza nel governo. All’orizzonte la Lombardia, dove serpeggia la tentazione di rivedere gli accordi con FdI. Ma Salvini frena: “Non si viene meno ai patti”. Un successo che rilancia il Carroccio a livello nazionale dopo le difficoltà nelle elezioni regionali del Sud.