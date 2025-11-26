Politica Italia

Veneto salva Lega: doppia FdI, Salvini gongola su Meloni

Lega primo partito Veneto 36%, doppia FdI. Stefani presidente, Zaia oltre 200k preferenze. Salvini: "Ci davano per morti". Cambiano equilibri governo.

Fabrizio Della Corte26 Novembre 2025
La Lega è il primo partito in Veneto con il 36,28% doppiando Fratelli d’Italia fermo al 18,69%. Alberto Stefani vince la presidenza regionale battendo nettamente il dem Giovanni Manildo. Salvini esulta: “Ci davano per morti”.

Il vero vincitore è Zaia

Luca Zaia viaggia oltre le 200mila preferenze personali. Il governatore uscente, cui è stato impedito il terzo mandato, resta il vero artefice del successo. Salvini minimizza: “È un effetto Lega”.

Equilibri con Meloni

I numeri pesano sui rapporti di forza nel governo. All’orizzonte la Lombardia, dove serpeggia la tentazione di rivedere gli accordi con FdI. Ma Salvini frena: “Non si viene meno ai patti”. Un successo che rilancia il Carroccio a livello nazionale dopo le difficoltà nelle elezioni regionali del Sud.

