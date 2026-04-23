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Aggredirono studente foggiano sul Foggia-Bari: misure cautelari per quattro minorenni

FOGGIA – Scattano i provvedimenti nei confronti di quattro minorenni di Bisceglie, tra i 16 e i 17 anni, accusati di aver aggredito e derubato un 24enne a bordo di un treno regionale Foggia-Bari lo scorso 28 febbraio. Secondo le indagini, i ragazzi avrebbero sottratto alla vittima un cellulare e una collanina durante l’aggressione. Su disposizione della Procura per i minorenni, gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito le misure cautelari: per tre di loro, incensurati, è stata disposta la permanenza in casa, mentre il quarto, con precedenti, è stato collocato in una comunità. L’episodio aveva suscitato forte preoccupazione per la sicurezza sui mezzi pubblici, riportando l’attenzione sul fenomeno delle baby gang.

Vincenzo D’Errico – FoggiaReporter





